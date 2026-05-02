女優五十嵐淳子さんが4月28日に73歳で亡くなったことが2日、分かった。夫中村雅俊（75）の所属事務所が発表した。事務所は「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました」などと発表。2人は77年に結婚。1男3女と4人の子供に恵まれた。モデルの三女中村里砂（36）は同日夜に自身のXを更新。声明を発表した。「父の所属事務所からの発表にございますとおり、このたび、母が急逝いた