ボートレース福岡の「どんたく特選レース・福岡市民の祭り振興会会長杯」は２日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。楠原翔太（３５＝福岡）はレース足が安定している。１着条件の勝負駆けとなった予選ラスト７Ｒのイン戦は、コンマ１１のスタートを決めて押し切り、準優進出を決めた。「足自体は普通だけど、バランスが取れている。乗っていて安心感がありますね。回り足はいい。思い切って踏み込めるし、行きたいとこ