ソフトバンクは２日の楽天戦（みずほペイペイ）に５―０で快勝を収め、６カードぶりの勝ち越しを決めた。先発の大津亮介投手（２７）が７回無失点の快投で自身４連勝。打線は３回に栗原陵矢の７号満塁弾で主導権を握り、４回は山川穂高の６号ソロで効果的に加点した。試合後、小久保監督は「このカード（前日白星を挙げた）上沢と大津で勝ち越しを計算していた」とニンマリ。開幕からローテーションを支える２７歳の信頼に応え