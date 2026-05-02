ボートレース宮島の「第５５回サンケイスポーツ若葉賞」は２日、予選３日目が行われた。大ベテランのの２０００勝レーサー・亀本勇樹（６４＝広島）は７Ｒでカドまくり一撃。１号艇の上平真二を引き波に沈め、３連単万舟券を提供した。５９号機は前節のプレミアムＧ?「マスターズチャンピオン」で中辻崇人が乗っており、最終日はチルト２度で走ったエンジン。前検日の亀本は「チルトを下げてペラを叩き変えるから、仕上げは遅