「春らしい着こなしをしたいけれど、何を選べばいいか迷う」──そんなときに頼りになるのが【GU（ジーユー）】のブラウス。シンプルながらも上品なデザインで、40・50代の着こなしに気負わず取り入れやすいアイテムがそろっています。通勤やお出かけ、少しかしこまったシーンにも使いやすいのが魅力。今回は、デイリーにもきれいめにも使える、大人に似合う春ブラウスをご紹介します。 上品見えするスタ