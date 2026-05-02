敵地パドレス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席でメジャー単独トップの13号3ランを放つなど、3打数1安打3打点でチームは8-2で勝利した。ベンチで行ったあるセレブレーションが米国で話題になっている。それは「寿司セレブレーション」だ。5回にソロを放った24歳のコルソン・モンゴメリーがベンチに戻ると、村上と向き合って、お互