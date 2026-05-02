筆者の体験談をご紹介します。 モラハラ気質でいつも高圧的な夫が、「血尿が出た」と告白。離婚を考えていたはずなのに、弱々しい夫の姿を見て、私は以前にも増して献身的に尽くすようになっていきました。 カウンセリングで『共依存』と指摘された私は、自分を取り戻すための一歩を踏み出しました。 モラハラ夫