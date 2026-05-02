女優の大竹一重(54)が4月29日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬との2ショットを披露した。 【写真】すっぴん、54歳、これはずるい！つるつる素肌の大竹一重 「幸せ時間」と題して、愛犬のマルチーズを抱いた河原での画像を掲載。「娘とお散歩。ママはスッピン、娘はトリミング前できちゃないけど娘が気分良さそう」と自身がスッピンであることも伝えた。「自然に触れてリフレッシュ娘とのお散歩幸せだぁᦉ