◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１４節京都１ー２清水（２日・サンガスタジアム）京都は清水に敗れ、２戦ぶりに黒星を喫した。前半１６分、ＦＷマルコ・トゥーリオが相手ＧＫの頭を越す技ありのゴールを決め先制した。者貴裁監督は「前３人（ＦＷ）と後ろの距離感が良かった」と得点した前半には好感触を示した。「自分たちが準備したことをフィールドでできたが、それも含めて勝ちきれなかったことも事実」と、振