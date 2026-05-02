俳優の佐藤浩市が２日、神奈川・横浜の赤レンガパークで行われたアンバサダーを務める第４回横浜国際映画祭（５日まで）のレッドカーペットイベントに出席した。タキシード姿の佐藤は自身の好きな映画として「切腹」（小林正樹監督、１９６２年）を挙げた。観客に向けて「『切腹』がカンヌ国際映画祭で特別賞を取った時、世界の人々は初めて切腹というものを知ったと思います。そういう驚きを感じられるのが国際映画祭のいいと