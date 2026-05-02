◇プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔（２日・東京ドーム）元世界４階級制覇王者でＷＢＣ世界バンタム級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝が日本人男子初の世界５階級制覇に挑む戦いのゴングが鳴った。３７歳の井岡が勝てば、元世界３階級制覇王者・長谷川穂積氏が保持する国内最年長世界王座獲得記録（３５歳９か月０日）も更新し、オスカー・デラホーヤ、トーマス