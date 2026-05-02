女優の北川景子（39）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。横浜国際映画祭に出席したことを報告し、真っ赤なドレス姿を披露した。「映画『未来』チームで横浜国際映画祭出席しました」と報告し、「ありがとうございました！」と感謝の思いをつづった。横浜の海を背景に、ワンショルダーの真っ赤なドレス姿を披露。ハッシュタグでは「Lanvin」「MIKIMOTO」などを付け加えた。フォロワーからは「美しすぎます」「スタイル