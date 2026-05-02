今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。『外道の歌 SEASON2』の窪塚洋介、あの、池内博之が歩いた。【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの今作は、SNS関連動画の総再生数4,500万回を突破した復讐クライムサスペンスの続編。凶悪な犯罪に手を染めながらも反省しない犯罪者たちに、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）、島田虎信ことトラ（亀梨和也）の2