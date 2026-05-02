「憲法9条は守るべき」、「武力を準備してドンパチで負けないのが強い国なのか」そう語る自民党の元重鎮がいる。古賀誠元幹事長、85歳。国会で行われている憲法9条の改正議論、そして政府が大きく舵を切った殺傷能力のある武器輸出について語った。【写真を見る】「いいこと言っていますよ、先輩は」古賀誠元幹事長古賀元幹事長「戦争が近づいてくるような怖さを感じる」自民党の古賀誠元幹事長（85）は、太平洋戦争で父親を亡くし