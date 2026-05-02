◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（２日・神宮）ＤｅＮＡの入江大生投手がプロ初安打を放った。０―０の５回２死満塁で外角高めの直球を強振。打球は勢いよく伸びて右翼フェンスにワンバウンドで当たった。自らを助ける貴重な先制２点二塁打で二塁上では両手を挙げて喜んだ。明大時代は神宮で打率３割２分をマークするなど、野手顔負けの打撃を披露。プロの舞台でもセンスを発揮した。