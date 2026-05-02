◇プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔（２日・東京ドーム）日本人史上初の５階級制覇を目指す井岡一翔（３７）＝志成＝がど派手な登場だ。２日、東京ドームでの井上拓真（３０）＝大橋＝戦でラッパーのＡＫー６９の生歌とともに花道を通ってリングに上がった。井岡は１３年からＡＫ６９の曲を使用しており、直近１２戦はすべてＡＫ６９の曲で入場している。過