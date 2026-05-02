お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志（62）が2日、独自のプラットフォームでコンテンツを配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で、タレント伊集院光（58）をゲストに招いたトークを無料で生配信、報道陣を招いてその様子を公開した。伊集院が落語家出身ということもあり、落語に話題が及ぶと松本の落語愛を爆発させ、落語の話題が止まらなくなった。現在は立川志らくの演目が好きで、その師匠の故立川談志さんの話術を