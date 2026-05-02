格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）がエプロンを着用し、娘のサランちゃんに向けて愉快なコメントを残した。5月2日、秋山は「サラン、お小遣い大事に使ってね〜^_^」という文章とともに、1枚の写真を投稿した。【写真】秋山の娘（14）、父と肩を並べる抜群スタイル公開された写真のなかには、秋山が可愛らしいエプロンを身に着けている姿が収められている。彼は、ブルーのフリルがあしらわれたエプロンを身に纏