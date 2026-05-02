◇セ・リーグDeNA―ヤクルト（2026年5月2日神宮）DeNA先発の入江大生投手（27）がバットで魅せた。0―0の5回2死満塁からヤクルト・小川の2球目直球を強振。前進守備の右翼の頭を楽々と越える強烈な先制2点二塁打は、記念すべきプロ初安打だった。昨季は中継ぎで50試合に登板。今季、新人だった21年以来5年ぶりに先発に復帰した。記念の一打は自身も助ける文句なしの痛烈先制二塁打だった。