◇セ・リーグ中日4―0広島（2026年5月2日マツダスタジアム）中日の大野雄大投手（37）が、2日の広島戦で6回無失点に抑えて、通算100勝を達成した。ウイニングボールを手にした大野は、入団時を振り返り「できると思ってなかったですね」としみじみ。「1つ勝つことの難しさを1年目から感じてました。なので、ここまで積み上げられるとは思ってなかった」と率直な思いを口にした。また「一番思い出に残る試合は？」と聞