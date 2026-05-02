今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。『アギト−超能力戦争−』（公開中）の要潤、賀集利樹、ゆうちゃみ、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、田崎竜太監督（※崎＝たつざき）が歩いた。【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成