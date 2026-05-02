Snow Manの佐久間大介さん（33）とバナナマンの日村勇紀さん（53）がMCを務める、日本テレビ系のバラエティー番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』が2日よる11時30分から放送。今大ブームとなっている“せいろ”を深掘りします。番組は、佐久間さんと日村さんが世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶトークバラエティー。今回は、今、大ブームとなっているという“せいろ”がテーマ。近年、SNSを中心に『せいろ蒸し』が話題