＜第4回横浜国際映画祭オープニングレッドカーペット＞◇2日◇横浜・赤レンガパーク新設された1回目のコンペティション部門に出品された、北村匠海（28）の主演映画「しびれ」が、グランプリ、北村匠海（28）の最優秀男優賞、内山拓也監督（33）の最優秀監督賞の3冠に輝いた。「しびれ」は今年2月のベルリン映画祭（ドイツ）パノラマ部門にも出品され、北村は劇中で優秀女優賞を受賞した宮沢りえ（53）と親子を演じた。北村は、台