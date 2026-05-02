「ミニグラの超新星」として注目を集める池本しおりさんが、週刊SPA!5月5・12日合併特大号のグラビア企画「美女地図〜私が主人公〜」に登場しました。【写真】ビキニの前ホックを外して…池本しおりさんが鮮やかブルーのTバックに挑んだセカンド写真集池本さんはコンパクトなボディを生かした“ミニグラ”というジャンルで人気を拡大し、グラビア界で人気急上昇中です。また、所属するアイドルグループ・テラテラを5月末に卒業する