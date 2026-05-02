ゆうちょ銀行に新しいお知らせがありました。2026年5月18日より、「定期貯金（10年）」の取り扱いが始まります。これに伴い、毎月コツコツ貯める「自動積立定期貯金」も最長10年まで設定できるようになります。「ちょうど定期の満期がくるけれど、預け直そうかしら？」という方も、「これから貯金を始めたい！」という方も必見。今回は、同じ120万円を10年間預ける場合でも、「最初にまとめて預ける」のと「毎月1万円ずつ積み立て