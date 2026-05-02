俳優・中村雅俊（75）の所属事務所が2日、公式サイトを更新。妻で俳優の五十嵐淳子さんが亡くなったことを伝えた。73歳だった。三女でモデルの中村里砂（36）が同日、自身のXでコメントを出した。【画像】中村里砂が母・淳子さん急逝でコメント全文里砂は「父の所属事務所からの発表にございますとおり、このたび、母が急逝いたしました。あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります。母を失い、その存在の大きさを