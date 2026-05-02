ソフトバンク５―０楽天（パ・リーグ＝２日）――ソフトバンクが２連勝で６カードぶりの勝ち越し。三回に栗原の満塁本塁打で先行し、先発の大津が７回無失点で無傷の４勝目。楽天は序盤の逸機が響き６連敗。◇西武５―４ロッテ（パ・リーグ＝２日）――西武が勝率５割に復帰。四回にカナリオの２ラン、六回に石井のソロで加点し逃げ切った。岩城颯空（中大）がリーグ単独トップの９セーブ目。ロッテは２連敗。◇オリックス１