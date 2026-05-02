お笑いコンビ「NONSTYLE」井上裕介（46）が、2日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、SNSの乗っ取り被害を振り返った。最近イライラしたことを問われ、「Xの乗っ取りです」と返答。3月に公式X（旧ツイッター）アカウントが、何者かに乗っ取られ、投稿された騒動を挙げた。「先週か先々週くらい。Xのアカウントが乗っ取られまして。“X、おかしなってる。わざと？”みた