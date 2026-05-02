◆パ・リーグ日本ハム９―１０オリックス（２日・エスコンフィールド）日本ハムは２日、乱打戦となったオリックス戦（エスコン）に逆転負け。あと１勝に迫っている球団通算５０００勝はお預けとなった。その中でも９回、代打で登場したドラフト３位ルーキー・大塚瑠晏（るあん）内野手（２２）がプロ１号となる右越えソロ。土壇場で放った一発でチームに希望をもたらし、「１本打って満足している訳ではないので、これからどん