◆パ・リーグソフトバンク５―０楽天（２日・みずほペイペイドーム）楽天はソフトバンクに敗れ、６連敗を喫した。試合後に取材対応した石井一久ＧＭ（５２）は、左手関節軟骨（ＴＦＣＣ）損傷で離脱中の宗山についての現状を問われて、言及。「回復にだいぶ向かっていて、今は患部を使ってトレーニングもできている。近いうちに実戦練習にも入っていける状況だと思います」と説明した。２年目の宗山はオープン戦１７試合に