プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との一戦は２日、東京ドームでゴングが鳴る。リングサイドでは、大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）、大関・霧島（音羽山）らが観戦。豊昇龍は部屋の十両・明生と並んで席についた。ボクシング観戦は初めてだという横綱は、超満員のドームの雰囲気に「すごいね！初めてボクシング