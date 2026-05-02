中日、阪神、ＭＬＢで活躍した福留孝介さんが、シカゴ・カブス時代の破格の待遇を明かした。２日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に福留さんは出演。今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、ＭＬＢ特有の習慣などを特集した。カブスでも活躍するなど日米通算２４５０安打を記録した福留さん。カブスとは４年５３億円の破格の