ノア２日の両国国技館大会で行われたＧＨＣヘビー級選手権は、挑戦者のシェイン・ヘイスト（４０）がＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）を撃破し、第５０代王者に輝いた。約１０年ぶりにノアに帰還してＫＥＮＴＡ率いる「ＷＨＩＴＥＲＡＶＥＮＳＱＷＡＤ（ＷＲＳ）」に新加入したヘイストが、いきなり大仕事をやってのけた。６度の防衛に成功中の稲村との大一番は、互いに一歩も引かない一進一退の攻防が続