きょう午後、名古屋市中川区の住宅で火事があり、4人が病院に搬送されました。今のところ命に別状はないということです。 【写真を見る】「仏壇から火が出た」との119番通報 住宅密集地で火事 90代男性と80代女性ら4人搬送 命に別状なし 名古屋・中川区 消防によりますと、きょう午後3時過ぎ、中川区下之一色町住宅で「仏壇から火が出た」と、この家に住む女性から119番通報がありました。 現場は、住宅が密集する地域で、消防