【大雨情報】大阪120ミリ 近畿南部150ミリ 気象庁は「大雨と雷および突風に関する全般気象情報」を発表しました。 前線を伴う低気圧が、３日（日）から４日（月）にかけて日本海を東北東に進み、前線が東日本から南西諸島を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みです。 【大雨警報】発表される可能性がある地域 3日（日）から4日（月）