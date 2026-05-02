中東情勢に伴う原油の供給不足に対応するため、政府は1日から第2弾となる石油の国家備蓄放出を開始しました。 2日は志布志国家石油備蓄基地からも備蓄放出が始まりました。 志布志湾にある国家石油備蓄基地には、43基のタンクがあり、原油およそ500万キロリットルを備蓄できます。 正午過ぎ、沖合にある係留施設に国内最大級のタンカーが接岸。海底のパイプを通じて、原油を移送する作業が始まりました。タンカ}