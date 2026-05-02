シンプルだから作りやすいマフィンの黄金比率バター60g砂糖80g卵1個薄力粉120gベーキングパウダー小さじ1/2塩ひとつまみ牛乳1/4カップふわっと広がる甘さの中に、ほのかな塩けを感じます。表面はさっくり、生地はソフト。パンの代わりに、食事のお供にも。マフィン材料(約口径7×高さ3cmのマフィン型6個分)バター（食塩不使用）60gグラニュー糖（または上白糖）80g卵（Mサイズ）1個〈粉類〉薄力粉120gベーキングパウダー小さじ1/2