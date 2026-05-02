４月２１日、江蘇省塩城市の農業企業、方強農場集団の栽培拠点で、小麦の生育状況を確認する同省里下河地区農業科学研究所の高徳栄（こう・とくえい）研究員（左）と農場職員。（塩城＝新華社記者／季春鵬）【新華社塩城5月2日】中国江蘇省塩城市では小麦の出穂・開花期を迎えている。現地では生産の重要な段階に焦点を当て、研究機関と企業の連携を強化し、優良な品種と適切な栽培方法を組み合わせ、時期をとらえてドローンによ