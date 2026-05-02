◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルトーDeNA(2日、神宮球場)4回までDeNA打線を無安打に抑えていたヤクルトの先発・小川泰弘投手。5回に初のヒットを許すと、対する先発・入江大生投手の先制タイムリーを浴びました。3回までパーフェクトに抑えた小川投手。4回には四球でこの日初のランナーを背負うも、後続を併殺打に取り、打者3人で抑えます。しかし5回には先頭に死球を与えると、1アウトから京田陽太選手にこの日初のヒットを許します