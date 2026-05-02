広島の黒田博樹球団アドバイザーが２日、取材に応じ、１日の試合で自身に並ぶ日米通算２０３勝目を挙げた巨人の田中将を「数字はまだまだ伸びると思うが、僕自身、非常にうれしい。（自分の）名前が出てくるのはすごく光栄」と祝福した。黒田氏は２０１４年、田中将と米大リーグ・ヤンキースでともにプレーした。「若い時から好きな投手の一人だったが、まさかニューヨークで同じユニホームを着て戦うとは。一番は魂を込めて投