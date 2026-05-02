5人組YouTuberアイドルグループ・リアルピースが、5月1日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催されたプロ野球公式戦『千葉ロッテマリーンズ vs 埼玉西武ライオンズ』に登場。試合前イベントに出演し、歌唱パフォーマンスとセレモニアルピッチで、スタジアムを盛り上げた。 （関連：【写真あり】“元気の押し売りアイドル”、『千葉ロッテ vs 埼玉西武』セレモニアルピッチに登場！） たびたび話題に