王林が4月8日に28歳の誕生日を迎えた。5月に入り誕生月を終えた王林が、Instagramを通じて自身の誕生日を振り返っている。 （参考：【画像】王林、28歳の誕生日にお茶目な表情「完璧過ぎる」） 王林は、「Happy birthday to me」「たくさんの愛に包まれてお誕生日月をおえました！28歳、王林からもたくさんの愛をみんなに届けたい」「けっぱっていくぞー！引き続き応援よろしくお願いします」と綴り、鼻と口の周りにバ