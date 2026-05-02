[5.2 J1百年構想リーグ第14節 FC東京 2-0 川崎F 味スタ]6試合ぶりの先発で結果を残した。FC東京のMF野澤零温は後半11分にチーム2点目をマーク。「自分があそこの距離感にいたからこそのゴールだし、みんながあそこまでつないでくれたからこそのゴール。決して自分だけのゴールではない」と謙虚に喜びを噛みしめた。仲間がつないだボールを、ゴールに押し込んだ。1-0で迎えた後半11分、中盤の底からMF佐藤龍之介、MF佐藤恵允と