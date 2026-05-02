◇男子ゴルフツアー中日クラウンズ第3日（2026年5月2日愛知県名古屋GC和合C＝6557ヤード、パー70）第2ラウンドの残りを消化後、第3ラウンドが行われた。36位で出た国内初戦の石川遼（34＝CASIO）は1イーグル、3バーディー、1ボギーの66で回り、通算4アンダーで16位に浮上した。長い1日を終えた石川は「3日間の中で一番いいゴルフができた」と納得顔だった。早朝に第2ラウンドの15番から競技を再開。予選落ちがちらつ