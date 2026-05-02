◇NTTラグビーリーグワン1部第17節BL東京35―29静岡（2026年5月2日東京・秩父宮ラグビー場）静岡は逆転負けで2季連続プレーオフ（PO）進出を逃した。POを争うBL東京との直接対決。開始直後にLOジャスティン・サングスター（29）が「正しい位置を取り、タイミングも良かった」とキックチャージから先制トライ。幸先良いスタートを切り、前半30分にWTB山口楓斗（26）、34分にはWTBマロ・ツイタマ（30）がトライを挙げたが