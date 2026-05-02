◆パ・リーグソフトバンク５―０楽天（２日・みずほペイペイドーム）楽天のルーク・ボイト外野手（３５）とカーソン・マッカスカー外野手（２７）が２日、出場選手登録を抹消された。石井一久ＧＭ（５２）が取材に応じ、両助っ人について言及。「再調整です。上（１軍）に来たかんじを見ていて打席数の確保をしてあげるべきなのか、下で調整するべきなのかも含めてで。我慢も必要なんですけど、現状のいろいろな面を含めたと