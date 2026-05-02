1日夜、栃木県宇都宮市で相次いだ、突風によるとみられる屋根瓦が飛ぶなどの住宅被害は、34棟に上ることが分かりました。1日午後8時すぎ、宇都宮市内の複数の場所で、「突風で屋根の瓦が飛ばされた」などの通報があり、強い風のために塀が倒れたり、屋根瓦が飛んだりするなどの被害が相次ぎました。栃木県によりますと、宇都宮市内では屋根瓦が飛ぶなどの住宅被害が34棟、物置や車庫が壊れるなどの被害が20棟、塀や農業ハウスが壊