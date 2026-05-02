車いすラグビーのジャパンパラ大会のフランス戦で攻め上がる日本の橋本（左）＝千葉ポートアリーナ車いすラグビーのジャパンパラ大会第3日は2日、千葉市の千葉ポートアリーナで1次リーグが行われ、パリ・パラリンピック金メダルで世界ランキング1位の日本は、パリ・パラ銀メダルで世界ランク3位の米国を51―45、世界5位のフランスを50―34で下し、6戦全勝で3日の決勝に進んだ。