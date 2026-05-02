お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が２日、都内で、コンビ独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の生配信を行い、その模様を報道陣に公開した。昨年１１月に初回を迎え、今回で７回目となった生配信。ゲストにタレント・伊集院光を迎え、実力派の２人ならではの濃密なお笑い談議を繰り広げた。伊集院はこの日、番組で試してほしい企画をフリップに書いて持ち込みトークを展開。「ＡＩ松本人志をつくろう」という