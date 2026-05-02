予防接種で別犬になってしまった柴犬の姿を紹介します。 話題となっている投稿は記事執筆時点で5万1000回再生を突破し、「吹き出してしまいました」「表情豊かなところ本当に大好き」「しょぼしょぼしておられる…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：病院の注射で大暴れした犬→車での帰り道、疲れ切ってしまい…まるで別犬のような『表情』】 動物病院へ行くらんまるくん YouTubeチャンネル「柴犬